Москва, 16 ноября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В России растёт нагрузка на систему здравоохранения в регионах, заявил 16 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Медработник

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По его словам, нагрузка на региональные системы растёт. Правительство выделит дополнительные средства на создание бригад медиков, а также направит 2,5 млрд рублей на выплаты сотрудникам организаций соцобслуживания, работающим с людьми, заражёнными коронавирусом.

Также будут выделены средства на резерв коек в объёме не менее 20%.