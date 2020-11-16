Санкт-Петербург, 16 ноября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В Петербурге более 20 баров, ресторанов и клубов попались на незаконной работе в ночное время, что запрещено из-за пандемии коронавируса. Об этом 16 ноября сообщили в Смольном.

ККИ Рейд по ночным заведениям

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Напомним, работа всех точек общепита, кроме находящихся на объектах транспорта и АЗС, запрещена в период с 23 часов до 6 часов утра. Запрет действует по 15 января 2021 года.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) и Роспотребнадзора вышли в рейд в ночь с 13 на 14 ноября, то есть с пятницы на субботу, в Центральном, Адмиралтейском и Московском районах.

«Не все собственники заведений добросовестно относятся к соблюдению противоэпидемических мер, установленных в городе. По результатам мероприятия выявлено 21 заведение, продолжившее принимать посетителей после 23 часов», — заявили в ведомстве.

Среди нарушителей оказались бар «Лаунж» на Садовой улице, «Бистро» на набережной канала Грибоедова, кафе «Кебаб» на Коломенской улице, кафе «Афросиаб» на улице Ефимова, бары «812» и «Аль Капоне» на улице Жуковского, кальян-бар «Сенная 4» на Сенной площади, ресторан «All Seasons» на Морской улице, бар «Лаборатория 31» на Гороховой улице, кафе «Шаверма Микс» на Думской улице, ресторан «Гастроли» и кальянная «Томми Ган» на улице Пестеля, магазин-бар «Продукты-бар», ресторан «Art-Caviar» и бар «Эндорфин» на Большой Конюшенной улице, ресторан «Вахтангули» на Литейном проспекте, ресторан «Mapushe» на улице Некрасова. На Лиговском проспекте за работой после 23:00 поймали кафе «Райский сад» и «Булочную №89», бары «Вильям-Басс» и «Дымный Джонни».

Как отмечают проверяющие, в большинстве заведений сотрудники «не использовали или использовали частично» маски и перчатки. Некоторые заведения работали без обязательных QR-кодов, подтверждающих соответствие заведения стандартам безопасности. Теперь предприятиям грозит штраф от 200 до 300 тыс. рублей каждому, по решению суда.

Напомним, в Петербурге установлен комендантский час для общепита с 23:00 до 06:00 — так власти пытаются бороться со стремительным распространением коронавируса. Суточное число новых зараженных в северной столице уже перевалило за 2 тыс. человек.