Москва, 16 ноября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Федеральные власти РФ не намерены вводить план общего ужесточения ограничений, поскольку данным вопросом занимаются регионы, исходя из ситуации на местах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам», — сказал Песков.

По его словам, оперштаб в правительстве РФ занимается «жёстким контролем» ситуации с коронавирусом в регионах.