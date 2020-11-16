Москва, 16 ноября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Исследование тестов на коронавирус не должно по срокам превышать двое суток. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в сообщении.

Помимо этого, пациентам, заболевшим COVID-19, разрешили выписываться после одного отрицательного теста на коронавирус.