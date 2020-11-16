Степанакерт, 16 ноября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Российские миротворцы помогают восстановить социальную инфраструктуру в Нагорном Карабахе. Так, в Степанакерте в дома и соцобъекты снова поступает вода и электричество, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Миротворческие подразделения ВС России, добавили в ведомстве, оказывают помощь в восстановлении безопасности дорожного движения. Они проводят инженерную разведку, разминирование дорог, убирают с дорог разбитую технику.

«В Степанакерте восстановлена организация дорожного движения, электро‑ и водоснабжение социальных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов», — заявили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились после 10 ноября, когда лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении огня. Одно из условий соглашения — ввод российских миротворцев в регион.

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