Нижний Новгород, 16 ноября, 2020, 11:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 982 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум трех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявили 403 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 412 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 48 210 случаев.