Чебоксары, 16 ноября, 2020, 08:56 — ИА Регнум. В администрации главы Чувашии усилен политический блок за счёт очередного кадрового назначения. На пост замначальника управления назначен Дмитрий Евсеев, который работал помощником депутата Госдумы от Марий Эл и руководил фракцией КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Дмитрий Евсеев

42-летний Дмитрий Евсеев назначен заместителем начальника управления внутренней политики администрации главы Чувашии — руководителем отдела по взаимодействию с общественными объединениями. Основные задачи отдела — организация взаимодействия органов власти с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, разработка аналитических материалов и подготовка предложений по общественно-политическому планированию для представления главе Чувашии.

Напомним, Дмитрий Евсеев был секретарем Чувашского республиканского комитета КПРФ и руководил фракцией КПРФ в Госсовете, в 2016 году вышел из партии, ссылаясь на нездоровую ситуацию в республиканском отделении и раскритиковав кадровую политику. До сентября 2020 года он руководил фракцией КПРФ в горсобрании депутатов Чебоксар, работая также помощником депутата Госдумы от Марий Эл Сергея Казанкова (фракция КПРФ).

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Отметим, что в сентябре вновь избранный глава Чувашии Олег Николаев назначил своим помощником лидера чувашского отделения партии «Патриоты России», члена ЦИК республики Владислава Солдатова.

Напомним, Олег Николаев является членом партии «Справедливая Россия», на выборах 2020 года его поддержали не только справороссы, но также «Единая России» и «Родина», которые не стали выдвигать своих кандидатов.