Саратов, 16 ноября, 2020, 08:52 — ИА Регнум. В Саратовской области носителями коронавирусной инфекцией по состоянию на 16 ноября числятся 23 785 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 222 жителей региона. Минувшим днем заболел 221 саратовец. Выздоровели с начала пандемии 16 762 человека, за сутки — 42 пациента. Всего скончались 185 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых случаев — 170 из числа контактных, 50 — с неустановленным источником заражения, два — завозные. 95 инфицированных — среди лиц старше 60 лет, восемь — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 18 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 702,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 5 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом в Саратовской области выдали только 1 059 амбулаторным пациентам.

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