Минск, 16 ноября, 2020, 01:58 — ИА Регнум. Более тысячи участников несанкционированных акций протеста были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Белоруссии. Об этом 16 ноября сообщает правозащитный центр «Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Митинг

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В списке задержанных, опубликованном на сайте правозащитников, значится 1048 фамилий. Отмечается, что задержания начались в Минске в районе улиц Пушкинской и Притыцкого, где собралась основная группа демонстрантов. Также задержания митингующих проходили в городах Брест, Бобруйск, Витебск, Гродно, Новополцк, Могилёв и ряде других. Большая часть задержанных была позднее отпущена силовиками.

Протестные акции начались около полудня в столице Белоруссии городе Минске. Демонстранты собирались на так называемой «Площади перемен» — так митингующие назвали двор на улице Червякова. Здесь вечером 11 ноября произошёл инцидент с избиением жителя Минска Романа Бондаренко, который позднее скончался в больнице. Люди организовали импровизированный мемориал памяти Бондаренко и несли к нему цветы. Прибывшие к эпицентру протеста силовики разогнали демонстрантов, оцепили двор и произвели ряд задержаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 950 задержанных силовиками в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии.