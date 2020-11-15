Кишинёв, 16 ноября, 2020, 00:05 — ИА Регнум. В Молдавии после обработки 90% голосов на выборах президента страны лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду набирает 51,46%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики.

Nicolas Raymond Флаг Молдавии

Действующий глава государства Игорь Додон набирает 48,54%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 ноября, в Молдавии проходит второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Игорь Додон и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Явка во втором туре выборов президента Молдавии составила более 51%, сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

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