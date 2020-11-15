Минск, 15 ноября, 2020, 16:18 — ИА Регнум. В Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 280 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в стране. Об этом 15 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

ИА REGNUM Белорусские силовики. Минск

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По данным правозащитников, всего сотрудники правоохранительных органов на территории страны задержали 287 человек, некоторых из которых уже отпустили.

Ранее сообщалось о задержании более 100 протестующих в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста, организованная белорусскими оппозиционерами, началась в городах Белоруссии 15 ноября.

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