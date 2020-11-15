Москва, 15 ноября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Данные минздрава Армении, согласно которым республика потеряла более 2 300 своих военнослужащих за время конфликта в Нагорном Карабахе, вызвало реакцию со стороны пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Facebook.com/ArmeniaMOD Армянские ополченцы

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»Можно было и не обмениваться телами, нужно было просто решить всё тихо и мирно, без войны. А тому, кто упирался, решить всё без него. Из-за одной лишь подписи на бумаге столько трупов, и горя. Нужно было отдавать территории поэтапно, а там потом бы и определились, что, кому, и как должно принадлежать. И вот тогда уже расписываться. Мирная подпись гораздо лучше, чем тела погибших. Тем более, исход был виден сразу, с начала боевых действий. Но он променял подпись, на погибших людей, он же все прекрасно знал на что идёт, что будет, и то что он делает. Это, ребята, не детский сад, где за тебя отвечает Воспитатель. Ты должен отвечать за себя и за свои действия, чтобы тебя к стенке не поставили. В детском саду это не страшно, а вот если народ поставить к стенке… Дальше писать не буду, легко представить что с ним будет. Трагичный финал ждал бы его», — написал пользователь Chernov.

Многие комментаторы ужаснулись количеству погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Пользователи задались вопросом: а стоило ли всё это таких жертв? Они считают, что вина на результатах конфликта в большей степени лежит на плечах премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Жаль всех погибших с обеих сторон. Это не Соломоново решение. Можно было обойтись и не обострять. К сожалению конфликт не погашен. Ненависть с обеих сторон зашкаливает. Соболезную, это все что можно сказать близким погибших», — написала Anphisa K.

По мнения ряда пользователей, большинство погибших армян из данного списка являются жителями Нагорного Карабаха. Они возмутились тем, что Армения не оказала достаточной помощи жителям данного региона.

«И все эти потери из жителей НК, где была регулярная армия Армении, где были армянские добровольцы? Не отвечайте, могу сам сказать, сидели в Moskve и Sochi, а так же в Ереване, бегали, размахивали плакатами в странах Запада. Но вот в окопах оных видно не было», — поделился мнением пользователь zoleg.

Некоторые пользователи призвали обратить внимание на то, что война в Нагорном Карабахе произошла между двумя народами, которые еще 75 лет назад сражались бок о бок с нацисткой Германией.

«Мир сошел с ума, люди сидят и соревнуются в подсчете убитых и радуются, потеряли человеческое лицо. Наши деды в гробах переворачиваются всех национальностей победивших фашизм», — написала Валентина М.

Напомним, 14 ноября минздрав Армении опубликовал данные, согласно которым республика потеряла более 2 300 своих военнослужащих за время конфликта в Нагорном Карабахе.