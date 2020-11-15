Вашингтон, 15 ноября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения в мире с начала пандемии коронавируса превысило 54 миллиона. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает Университет Джонса Хопкинса (США), который ведет статистику по коронавирусу.

(сс) Hossein Tahavori. tasnimnews.com Молящийся иранец в маске и перчатках во время пандемии

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Сообщается, что жертвами COVID-19 по всем мире стали уже 1,31 млн человек. Победить коронавирусную инфекцию смогли 34,7 млн человек.

Среди стран, где суммарное количество заразившихся коронавирусом превысило 5 млн человек — США, Индия и Бразилия.