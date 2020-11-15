Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 ноября.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 51 года до 86 лет и шестеро мужчин в возрасте от 61 года до 82 лет. Все умершие от COVID-19 страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 тыс. 63 жителя Ростовской области.