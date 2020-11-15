Волгоград, 15 ноября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Волгоградской области снизилось количество выявленных носителей коронавируса — 15 ноября зарегистрировано 224 случая, что на 10 меньше предыдущих суток. Скончались четыре пациента, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент в госпитале для больных COVID-19

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В регионе с начала наблюдений подтверждено 23 тыс. 629 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 21 тыс. 706 человек. из которых 344 выписаны за прошедшие сутки.

От осложнений на фоне коронавируса скончались ещё четыре пациента. Всего в этой статистике 248 летальных исходов.