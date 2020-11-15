Ашхабад, 15 ноября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркмении по заказу мэрии столицы Туркмении завезет из Российской Федерации для празднования Нового года живые елки, сообщает 14 ноября информационное агентство Orient.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Живая ель

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Перед ввозом елки должны будут быть продезинфицированы соответствующими службами. Кроме того, ввозимые из РФ хвойные деревья должны иметь фитосанитарный сертификат, сертификат качества и происхождения.

Товар будет ввезен в республику посредством автомобильного транспорта в соответствии с правилами, введенными в республике для предотвращения распространения болезней.

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