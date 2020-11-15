Москва, 15 ноября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. В Москве от COVID-19 смогли излечиться ещё 4266 пациентов. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает московский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Александр Куликов ИА REGNUM Пациент в палате

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Сообщается, что в столице за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 смогли вылечиться 4266 пациентов. Таким образом, всего московские врачи вылечили от коронавируса 367 тысяч человек.

Напомним, что в Москве по-прежнему сохраняется наивысший суточный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди всех российских регионов.