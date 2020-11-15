Кишинёв, 15 ноября, 2020, 08:28 — ИА Регнум. В Молдавии сегодня, 15 ноября, проходит второй тур голосования на выборах президента страны. Избирательные участки начали работу в 07:00 (08:00 мск).

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Молдавии

Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства из двух кандидатов — независимый кандидат, действующий президент Молдавии Игорь Додон и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Избирательные участки завершат работу в 21:00 (22:00 мск). Законодательство республики предусматривает, что президентом станет кандидат, набравший большее количество голосов по итогам второго тура.