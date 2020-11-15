Москва, 15 ноября, 2020, 08:00 — ИА Регнум. Основным отличием вакцины, разрабатываемой в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, является тот факт, что она создана не из отдельных антигенов коронавируса, а из полноценного обезвреженного вируса, заявил главный научный сотрудник учреждения, профессор Алексей Егоров.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация от новой коронавирусной инфекции

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По его словам, это очень важное свойство препарата, поскольку оно помогает выработке полного набора антител.

«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — рассказал эксперт в интервью газете «Комсомольская правда».

Егоров отметил, что такой результат способствует более эффективной защите организма от инфекции. Планируется, что указанная вакцина будет готова для внедрения в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V», созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, запускается в массовое производство.