Тегеран, 15 ноября, 2020, 00:56 — ИА Регнум. Перевозки пассажиров по иранской территории без предоставления ими справок об отрицательном тесте на новый коронавирус будут запрещены, сообщает агентство ISNA со ссылкой на решение замминистра здравоохранения Ирана Алирезы Раиси.

tasnimnews.com Коронавирус в Иране

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Запрет вступает в силу с 18 ноября и касается любых форм транспорта. Решение было принято на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября агентство Reuters распространило информацию о том, что власти Ирана изучают возможность введения двухнедельного жесткого карантина в столице страны Тегеране, где значительно ухудшилась ситуация с распространением COVID-19.