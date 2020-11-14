Ереван, 14 ноября, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян

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Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, отметили необходимость сохранения стабильности на линии соприкосновения.

«Собеседники подчеркнули важность сохранения стабильности в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября по нагорнокарабахскому конфликту и на линии соприкосновения», — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее 10 ноября власти России, Армении и Азербайджана заявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Для обеспечения мира в регион были направлены российские миротворцы.