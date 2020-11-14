Москва, 14 ноября, 2020, 23:19 — ИА Регнум. Более 70 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Mos.ru В московской больнице

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»В Москве скончались 75 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее от COVID-19 в столице России скончались 69 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в стране было выявлено 22 702 новых случая заражения SARS-CoV-2.

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