Бишкек, 14 ноября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Киргизии поступили заявления о намерении принять участие в президентских выборах от 63 кандидатов. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ЦИК.

PavelD Карта-флаг Киргизии

«Прием заявлений завершился 14 ноября в полночь, соответствующие документы подали 63 человека», — отмечается в заявлении комиссии.

В ЦИК подчеркнули, что для утверждения в качестве кандидата на президентских выборах необходимо внести залог на сумму порядка 920 тыс. рублей, а также собрать подписи 30 тыс. избирателей.

Напомним, на прошлых президентских выборах в Киргизии, состоявшихся в 2017 году, изъявили желание баллотироваться 59 человек, лишь 17 из них смогли официально зарегистрироваться.