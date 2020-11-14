Анкара, 14 ноября, 2020, 21:52 — ИА Регнум. Жители Турции должны учитывать санитарно-гигиенические требования в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 14 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к функционерам правящей Партии справедливости и развития в восточной провинции Карс.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Наша страна переживает критический период развития, — сказал турецкий лидер. — Поэтому я ожидаю от каждого из сограждан неукоснительного выполнения требований минздрава».

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября турецкий МИД сообщил, что в стране вводится запрет на курение в людных местах и на остановках общественного транспорта из-за увеличения числа случаев заражения SARS-CoV-2.

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