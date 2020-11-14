Москва, 14 ноября, 2020, 21:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил важность сохранения христианских храмов в Нагорном Карабахе. Об этом 14 ноября сообщается на сайте Кремля.

Verjakette Монастырь Амарас. Нагорный Карабах

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Путин отметил, что на территориях, которые отходят к Азербайджану, находятся христианские храмы и монастыри. Глава России считает важным их сохранение.

«Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее 10 ноября власти России, Армении и Азербайджана заявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Для обеспечения мира в регион были направлены российские миротворцы.