Москва, 14 ноября, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых стороны обсудили практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев

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»Выражено (лидерами трех стран — прим. ИА REGNUM) удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября командующий миротворческой группировкой Российской Федерации в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил журналистам, что в Нагорном Карабахе режим прекращения огня соблюдается, обстановка стабилизируется.

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