Москва, 16 ноября, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Москве состоялось награждение победителей национальной премии «Лучшие в России 2020». На мероприятии были подведены итоги в следующих категориях — «Компания года», «Персона года» и «Финансовый Олимп». Портал Anews, являющийся организатором премии, вручил награды представителям российского бизнеса. А те, в свою очередь , поделились секретами успеха на рынке в этот непростой для всех нас год.

Anews Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК

Компания «БКС Мир инвестиций» стала обладателем двух наград: «Компания года» ­ — в номинации «Мобильное приложение для инвесторов» и в категории «Финансовый Олимп» как инвесткомпания.

Директор «БКС Мир инвестиций» по брокерскому бизнесу Олег Чихладзе выступил на церемонии: «Лидеру всегда нужно опережать конкурентов на несколько шагов. Для этого необходим сильный и слаженный коллектив, который готов идти на риски и брать на себя ответственность. Самая главная ценность компании — её команда, — отметил Чихладзе. — Каждый день компания трудится над внедрением самых современных технологий, задаёт тренды, чтобы повысить качество процессов инвестирования и предоставить удобство для клиентов. Это дает заслуженные результаты: долгие годы компания является брокером номер один на российском рынке, занимает первые места в рейтингах Московской биржи, получает признание профессионалов, которое выражается в виде почетных премий и наград».

Anews Никита Голубев, директор по маркетингу компании «Навиен»

В номинации «Корпоративная социальная ответственность» победила БК «Лига Ставок». Первый вице-президент БК «Лига Ставок» и учредитель б лаготворительного фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская, получая премию, сказала: «Важно любить дело, которым занимаешься, отдавать ему всю себя. Лучший путь к успеху — это любить и верить в то, что ты делаешь».

Anews Олег Чихладзе, директор по брокерскому бизнесу ИК «БКС Мир инвестиций»

По словам Журавской, БК «Лига Ставок» готова брать на себя социальные обязательства большого масштаба в новых условиях.

«Да, безусловно, 2020 год показал, что мы готовы брать на себя повышенные социальные обязательства. Главное — найти единомышленников и действовать сообща. У нас много планов по расширению действующих социальных программ. Например, совместно с фондом «Созвездие добра» и Министерством спорта мы планируем значительно масштабировать программу «Лига ветеранов спорта». Сейчас она работает в пяти регионах, а наша цель — охватить всю страну», — подчеркнула она.

Anews Ольга Журавская, первый вице-президент БК «Лига Ставок» учредитель благотворительного фонда «Созвездие Добра»

Награды «Компания года» в номинации «Страховая компания» был удостоен Страховой Дом ВСК. Гендиректор компании Александр Тарновский сообщил, что двигателем роста в этом году стало добровольное медицинское страхование и сервисы для ведения здорового образа жизни, которые обрели популярность и получили хороший отклик от клиентов. «Очередной реализованной компанией точкой роста стало КАСКО, включая запущенный сервис дистанционного урегулирования, — рассказал он. — В апреле 2020 года компания успешно реализовала в мобильном приложении полный дистанционный цикл услуг по этому виду страхования. Клиенты получили возможность оформить полис с электронного устройства и урегулировать страховой случай буквально за несколько минут. Компания стремится применять комплексный подход к формированию удобного предложения для своих клиентов и постоянно совершенствует бизнес-процессы. Непрекращающаяся работа по поиску инноваций и внедрению новых технологий, цифровизация процессов сотрудничества с клиентами, партнерами, бизнес — процессов стали признаком компании номер 1 и одним из важнейших пунктов стратегии развития компании».

Anews Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК

Компания NAVIEN получила награду «Компания года 2020». Организаторы отметили проект компании «Экологичное и зеленое будущее». Никита Голубев, директор по маркетингу «Навиен Рус», заявил, что самая важная задача для компании в текущем году — занять первое место по продажам газовых настенных котлов в России, «как она делает это на протяжении последних семи лет, являясь абсолютным лидером в своем сегменте». Он сообщил, что «искренне гордится своими коллегами и партнерами за неравнодушие, личное участие и огромный вклад в продвижение бренда NAVIEN в России». Никита Голубев признал высокий уровень конкуренции на отопительном рынке, но добавил, что «своих конкурентов нужно любить уже за то, что они заставляют стремиться к совершенству и всегда быть в тонусе».

Anews Андрей Языков, генеральный директор АО «НПФ ЭВОЛЮЦИЯ»

В номинации «Образовательная программа в сфере бизнеса» победила Высшая школа управления финансами. Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами, отметил: «Ключевой компонент успеха — это не почивание на лаврах, а постоянное развитие, как себя, так и продукта или услуги, которые ты предлагаешь. Посмотрите на японцев и их технологию «кайдзен»: один и тот же продукт совершенствуется десятилетиями. Именно такой путь, путь интенсивного, а не экстенсивного развития, наиболее близок нам».Как считает Михаил Коган, нынешние обстоятельства открывают перед бизнес-сообществом новые возможности. «Да, сегодняшние обстоятельства, определенно, можно назвать кризисными. И, конечно, негативных проявлений у них гораздо больше, чем позитивных, — признал он. — И все же кризис — это, в первую очередь, шанс убедиться в верности (или неверности) избранной бизнес-модели, возможность определить самые слабые звенья цепи и принять соответствующие решения. Что касается новых возможностей: не так давно онлайн обучение мало кем воспринималось всерьез. Оно всегда шло «довеском» к офлайн-урокам. Теперь же мир изменился настолько, что когда кто-то говорит о деловой встрече или конференции, у него в первую очередь спрашивают ссылку для входа».

Премию «Финансовый Олимп 2020» в номинации «Доходный НПФ» получило АО «НПФ Эволюция». Генеральный директор фонда Андрей Языков, получая заслуженную награду, заявил: «Действительно, мы уже много лет показываем одну из самых высоких доходностей по пенсионным продуктам на рынке, сберегая и умножая средства наших клиентов. По результатам 2019 года доходность инвестирования средств пенсионных накоплений составила свыше 10% годовых, что стало лучшим показателем среди крупнейших НПФ. Эта премия — результат ежедневного скрупулезного и профессионального труда каждого из наших сотрудников, а также показатель доверия наших клиентов».

Победителями в номинации «Персона года 2020» стали: «Финансист. Медийная персона года» — Евгений Коган, президент инвестгруппы «Московские партнеры»; «Управленец» — Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи; «Топ-менеджер. Внедрение цифровых технологий в страховой отрасли» — Ольга Сорокина, заместитель гендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.