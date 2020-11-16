Награждены победители национальной премии «Лучшие в России 2020»
Москва, 16 ноября, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Москве состоялось награждение победителей национальной премии «Лучшие в России 2020». На мероприятии были подведены итоги в следующих категориях — «Компания года», «Персона года» и «Финансовый Олимп». Портал Anews, являющийся организатором премии, вручил награды представителям российского бизнеса. А те, в свою очередь
, поделились секретами успеха на рынке в этот непростой для всех нас год.
Компания «БКС Мир инвестиций» стала обладателем двух наград: «Компания года» — в номинации «Мобильное приложение для инвесторов» и в категории «Финансовый Олимп» как инвесткомпания.
Директор «БКС Мир инвестиций» по брокерскому бизнесу Олег Чихладзе выступил на церемонии: «Лидеру всегда нужно опережать конкурентов на несколько шагов. Для этого необходим сильный и слаженный коллектив, который готов идти на риски и брать на себя ответственность. Самая главная ценность компании — её команда, — отметил Чихладзе. — Каждый день компания трудится над внедрением самых современных технологий, задаёт тренды, чтобы повысить качество процессов инвестирования и предоставить удобство для клиентов. Это дает заслуженные результаты: долгие годы компания является брокером номер один на российском рынке, занимает первые места в рейтингах Московской биржи, получает признание профессионалов, которое выражается в виде почетных премий и наград».
В номинации «Корпоративная социальная ответственность» победила БК «Лига Ставок». Первый вице-президент БК «Лига Ставок» и учредитель
благотворительного фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская, получая премию, сказала: «Важно любить дело, которым занимаешься, отдавать ему всю себя. Лучший путь к успеху — это любить и верить в то, что ты делаешь».
По словам Журавской, БК «Лига Ставок» готова брать на себя социальные обязательства большого масштаба в новых условиях.
Награды «Компания года» в номинации «Страховая компания» был удостоен Страховой Дом ВСК. Гендиректор компании Александр Тарновский сообщил, что двигателем роста в этом году стало добровольное медицинское страхование и сервисы для ведения здорового образа жизни, которые обрели популярность и получили хороший отклик от клиентов. «Очередной реализованной компанией точкой роста стало КАСКО, включая запущенный сервис дистанционного урегулирования, — рассказал он. — В апреле 2020 года компания успешно реализовала в мобильном приложении полный дистанционный цикл услуг по этому виду страхования. Клиенты получили возможность оформить полис с электронного устройства и урегулировать страховой случай буквально за несколько минут. Компания стремится применять комплексный подход к формированию удобного предложения для своих клиентов и постоянно совершенствует бизнес-процессы. Непрекращающаяся работа по поиску инноваций и внедрению новых технологий, цифровизация процессов сотрудничества с клиентами, партнерами, бизнес — процессов стали признаком компании номер 1 и одним из важнейших пунктов стратегии развития компании».
Компания NAVIEN получила награду «Компания года 2020». Организаторы отметили проект компании «Экологичное и зеленое будущее». Никита Голубев, директор по маркетингу «Навиен Рус», заявил, что самая важная задача для компании в текущем году — занять первое место по продажам газовых настенных котлов в России, «как она делает это на протяжении последних семи лет, являясь абсолютным лидером в своем сегменте». Он сообщил, что «искренне гордится своими коллегами и партнерами за неравнодушие, личное участие и огромный вклад в продвижение бренда NAVIEN в России». Никита Голубев признал высокий уровень конкуренции на отопительном рынке, но добавил, что «своих конкурентов нужно любить уже за то, что они заставляют стремиться к совершенству и всегда быть в тонусе».
В номинации «Образовательная программа в сфере бизнеса» победила Высшая школа управления финансами. Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами, отметил: «Ключевой компонент успеха — это не почивание на лаврах, а постоянное развитие, как себя, так и продукта или услуги, которые ты предлагаешь. Посмотрите на японцев и их технологию «кайдзен»: один и тот же продукт совершенствуется десятилетиями. Именно такой путь, путь интенсивного, а не экстенсивного развития, наиболее близок нам».Как считает Михаил Коган, нынешние обстоятельства открывают перед бизнес-сообществом новые возможности. «Да, сегодняшние обстоятельства, определенно, можно назвать кризисными. И, конечно, негативных проявлений у них гораздо больше, чем позитивных, — признал он. — И все же кризис — это, в первую очередь, шанс убедиться в верности (или неверности) избранной бизнес-модели, возможность определить самые слабые звенья цепи и принять соответствующие решения. Что касается новых возможностей: не так давно онлайн обучение мало кем воспринималось всерьез. Оно всегда шло «довеском» к офлайн-урокам. Теперь же мир изменился настолько, что когда кто-то говорит о деловой встрече или конференции, у него в первую очередь спрашивают ссылку для входа».
Премию «Финансовый Олимп 2020» в номинации «Доходный НПФ» получило АО «НПФ Эволюция». Генеральный директор фонда Андрей Языков, получая заслуженную награду, заявил: «Действительно, мы уже много лет показываем одну из самых высоких доходностей по пенсионным продуктам на рынке, сберегая и умножая средства наших клиентов. По результатам 2019 года доходность инвестирования средств пенсионных накоплений составила свыше 10% годовых, что стало лучшим показателем среди крупнейших НПФ. Эта премия — результат ежедневного скрупулезного и профессионального труда каждого из наших сотрудников, а также показатель доверия наших клиентов».
Победителями в номинации «Персона года 2020» стали: «Финансист. Медийная персона года» — Евгений Коган, президент инвестгруппы «Московские партнеры»; «Управленец» — Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи; «Топ-менеджер. Внедрение цифровых технологий в страховой отрасли» — Ольга Сорокина, заместитель гендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.