Баку, 14 ноября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. На территории Физулинского района Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку, подорвались на мине двое граждан Азербайджана. Об этом 14 ноября сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Smdnr.ru Мины

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»Граждане Азербайджанской Республики … подорвались на мине на освобожденной территории Физулинского района, — говорится в сообщении. — В результате Ясин Ахмедов погиб, Асиф Ахмедов получил серьезные ранения».

По данному факту были возбуждены уголовные дела.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщили, что представители Баку и Еревана произвели обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша.

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