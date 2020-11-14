Москва, 14 ноября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. У пациентов, которые ранее переболели COVID-19, нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, глава Российского кардиологического общества Евгений Шляхто, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.

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По его словам, важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых для выявления проблем мероприятий при появлении приступов удушья, «перебоев» в работе сердца, длительно сохраняющейся одышке, приступах сердцебиения и отёках нижних конечностей.

Шляхто отметил, что особенно уязвимой группой при пандемии являются пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как они имеют повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания, а также высокий риск тяжёлого течения и неблагоприятных исходов COVID-19.

По его словам, таким пациентам нужно принимать назначенные специалистом препараты, соблюдать рекомендованную диету, а также придерживаться правил здорового образа жизни.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в РФ за сутки выявлено более 22,7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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