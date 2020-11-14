Москва, 14 ноября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова поставлять тесты для выявления коронавирусной инфекции другим странам, в том числе бесплатно. Об этом 14 ноября он сообщил во время заседания Восточноазиатского саммита.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923 (фрагмент)

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"Мы готовы и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе. Уже свыше 1 млн тестов направлено в более чем 40 стран мира», — отметил Путин.

Ранее десятки государств изъявили желание получать поставки российских разработок вакцин от коронавирусной инфекции. В России уже разработана и применяется первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V».