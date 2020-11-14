Москва, 14 ноября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что свободный доступ к вакцине против коронавируса SARS-CoV-2 должны иметь граждане всех государств Земли. Об этом российский лидер заявил сегодня, 14 ноября, в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

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Путин напомнил, что в России была разработана первая в мире вакцина против коронавируса. Вскоре будут запущены в производство ещё две вакцины.

«В России разработана и уже используется первая в мире вакцина против коронавируса, на подходе еще две. Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству этих препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», — сказал Владимир Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия готова и далее предоставлять странам-партнерам тест-системы, реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.

Напомним, что в России власти обещают запустить массовую вакцинацию против коронавируса в декабре-январе.