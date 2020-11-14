Ереван, 14 ноября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. С начала обострения военного конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года погибли 2317 военнослужащих, сообщила 14 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«До сегодняшнего дня наша судебно-медицинская служба провела экспертизу 2317 тел погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные тела», — сообщила она.

Никогосян подчеркнула, что обмен телами военнослужащих, которые остались у азербайджанской стороны, только начался и стороны конфликта не могут на данный момент владеть окончательной информацией о численности погибших.

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Напомним, сегодня при участии и посредничестве миротворцев Росии между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен телами погибших военных.