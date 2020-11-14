Санкт-Петербург, 14 ноября, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 1852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 ноября в оперативном штабе. Это на 96 случаев больше, чем было зафиксировано сутками ранее. Новый показатель — очередной «рекорд» по суточной выявляемости коронавируса за всё время пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи на улице Петербурга

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Начиная с 3 ноября в городе ежедневно фиксируется более тысячи новых случаев инфицирования, цифра увеличивается каждые сутки.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 79 760 случаев заражения. Выздоровели 47 726 человек, в том числе 943 человека выписаны за минувшие сутки. Это самый большой показатель суточной выписки за время пандемии.

К сожалению, продолжает увеличиваться и количество жертв COVID-19. За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть еще 64 человек. Это на три случая больше, чем днем ранее. За всё время в Петербурге непосредственно от последствий ковида, по официальным данным, скончались 4510 человек.

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 41 645 человек. Под медицинским наблюдением находится 3256 человек.

Напомним, с 14 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Петербурге запрещены любые массовые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек, закрыты клубы, кружки, секции и студии, кроме программ спортивной подготовки и образовательных программ. Число посетителей театров и концертных залов ограничено половиной зрительских мест, запрещены танцполы.

С 16 ноября вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, организации обязаны перевести работников старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы.

Действие всех других ограничений, таких как масочный режим в общественных местах и на транспорте, запрет ночной работы общепита и других, продлевается до 15 января 2021 года.