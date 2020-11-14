Москва, 14 ноября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков посоветовал гражданам России молчать во время пандемии, так как при разговоре риск распространения коронавируса SARS-CoV-2 повышается. Об этом Тимаков заявил в интервью радиостанции Sputnik.

Дарья Драй ИА REGNUM Человек в маске

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Тимаков отметил, что при разговоре человек вдыхает и выдыхает большие объемы воздуха, чем при обычном дыхании. Это означает, что от зараженного SARS-CoV-2 в воздух попадет большое количество вирусных частиц.

В связи с этим специалист рекомендует использовать медицинские маски даже во время разговора, либо же вовсе молчать — все это будет снижать риск инфицирования.

«Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в полтора метра без маски в таком случае может быть неэффективна», — сказала Тимаков.

Он отметил, что вирусная нагрузка резко увеличивается именно в тот момент, когда в воздухе висит большое количество частиц коронавируса.

Если из-за маски собеседники не слышат или плохо разбирают речь друг друга, то, конечно, маску можно снять, но при этом надо соблюдать социальную дистанцию — как минимум полтора метра.