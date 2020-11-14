Москва, 14 ноября, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сыворотки имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что тяжелое течение коронавирусной инфекции грозит только людям с хроническими заболеваниями, нарушениями кровообращения и иммунной системы. Об этом Зверев заявил в интервью «Парламентской газете».

Павел Соболев ИА REGNUM Врач общается с пациентом с COVID-19

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«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система», — рассказал Зверев.

Что касается остальных людей, то при соблюдении масочного режима и норм гигиены им практически не грозит тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Также он отметил, что вероятность заражения коронавирусом от человека с тяжелой формой COVID-19 несколько выше, но тут нет прямой зависимости. Связано этом с тем, что тяжелые больные более активно выделяют вирус в окружающую среду. Те же люди, которые переносят COVID-19 в легкой форме, в меньшей степени опасны для окружающих, так же как и бессимптомные носители коронавируса.

Напомним, что за последний месяц ситуация с коронавирусом в России значительно ухудшилась. Суточный прирост числа выявленных случаев превысил весенние показатели и перевалил за 20 тысяч случаев в день. При этом власти не решились вводить жесткие ограничения, как это было весной.