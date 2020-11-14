Тегеран, 14 ноября, 2020, 09:31 — ИА Регнум. 13 ноября иранский представитель Продовольственной и фармацевтической организации Киануш Джаханпур заявил в своем послании, что пять вакцин отечественного производства от COVID-19 включены в специальный список ВОЗ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) Merh News Agency Лаборатория в Иране

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"Около пяти иранских вакцин против COVID-19 были включены в список Всемирной организации здравоохранения @WHO», — написал Джаханпур в своем Twitter-аккаунте.

В своем послании он сослался на проект включения вакцин от COVID-19 в списки ВОЗ, процитировав доклад ООН:

«Данный список подготовлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) только для информационных целей».

«Включение какого-либо конкретного продукта или организации в любой из этих списков не означает и не должно рассматриваться или толковаться как одобрение такого продукта или организации (или любого из ее предприятий)», — отмечается в заявлении ООН.