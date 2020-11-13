Подгорица, 13 ноября, 2020, 23:48 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Черногории Кенан Храпович 13 ноября на заседании правительства заявил, что по всей Черногории с 15 ноября начнут действовать новые эпидемиологические меры из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Пая Йованович. Раненый черногорец. 1882

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В качестве основных ограничительных мер Храпович назвал запрет на выход из дома с 21:00 до 5:00 часов (черногорское время UTC +1), сокращение часов работы магазинов и ресторанов до 20:00, воспрещение междугороднего передвижения по выходным, а также общественных собраний, религиозных обрядов и митингов.

Эти меры, по его словам, будут действовать до 1 декабря. Однако, как заявил Храпович, существует возможность их продления в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Черногории.

«Ситуация — тревожная. Цифра в 8 828 активных случаев заражения коронавирусом требует принятия срочных мер», — подчеркнул Храпович.

Напомним, раннее правительство Черногории приняло решение запретить занятия в тренажёрных и спортивных залах, фитнес-центрах, общественных местах для отдыха и других закрытых помещениях такого типа.