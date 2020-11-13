Минск, 13 ноября, 2020, 23:02 — ИА Регнум. Тлеющая протестная активность оппозиции будет продолжаться до весны 2021 года, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости в Минске

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Белорусский лидер пояснил, что, по расчётам западных спонсоров оппозиции, к этому времени «экономика чуть ли не рухнет», и «тогда будет легче» справиться с Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко пояснил, что ему нет смысла встречаться с теми оппозиционерами, которые эмигрировали и делают заявления с Запада.