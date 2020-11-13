Бишкек, 13 ноября, 2020, 21:59 — ИА Регнум. За время пандемии в Киргизии зафиксировали 65 454 случая коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки — 567. Об этом 13 ноября, сообщили в республиканском оперативном штабе.

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В настоящее время на стационарном лечении находятся 3 347 киргизстанцев с COVID-19, а на амбулаторном — 3 916.

За сутки в республике зарегистрировано 483 факта выздоровления среди пациентов с коронавирусом. А за весь период — 56 307 пациентов.

За минувшие сутки в стране зафиксировано два летальных исхода среди пациентов с диагнозом «COVID-19» — один в столице республики и еще один в Баткенской области.

Всего же, по официальным данным, с момента объявления пандемии от коронавируса умерли 1 195 киргизстанцев.