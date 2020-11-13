Минск, 13 ноября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Вести переговоры с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской белорусской власти не о чем, заявил 13 ноября журналистам президент республики Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко во время интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья, 13 ноября 2020 года

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Белорусский лидер отметил, что ему не о чем говорить с человеком, уговаривавшим его помочь выехать из страны.

Лукашенко «Она заранее в Литву отправила детей. Уехала туда и делает всё во вред Беларуси. О чём мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать?»

Что касается прочих оппозиционеров, то с ними переговоры вести можно, отмечает президент республики. Говорить он готов с теми, кто остался в стране.

Напомним, ранее Тихановская анонсировала планы создать так называемый Народный трибунал. Лукашенко и его «пособников» она при этом назвала «террористической организацией», которую надо судить.