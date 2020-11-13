Лукашенко о Тихановской: О чём мне с ней разговаривать?
Минск, 13 ноября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Вести переговоры с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской белорусской власти не о чем, заявил 13 ноября журналистам президент республики Александр Лукашенко.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»
Белорусский лидер отметил, что ему не о чем говорить с человеком, уговаривавшим его помочь выехать из страны.
Что касается прочих оппозиционеров, то с ними переговоры вести можно, отмечает президент республики. Говорить он готов с теми, кто остался в стране.
Напомним, ранее Тихановская анонсировала планы создать так называемый Народный трибунал. Лукашенко и его «пособников» она при этом назвала «террористической организацией», которую надо судить.