Минск, 13 ноября, 2020, 21:55 — ИА Регнум. «Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идёт», — заявил 13 ноября Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце перед избранными представителями СМИ.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Зеленский на заседании II Форума регионов Белоруссии и Украины, 4 октября 2019 года

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Такой ответ был дан в ответе на вопрос главного редактора телеканала «112 Украина» Павла Кужеева, который поинтересовался у Александра Лукашенко, как он относится к тому, что Владимир Зеленский решил не называть белорусского коллегу президентом.

Лукашенко указал на падение рейтинга украинского коллеги и сказал: «С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно — кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: «Чья б корова мычала, а Зеленского — молчала».

Напомним, ранее о подобном решении проинформировало министерство иностранных дел Украины, вызвав резко негативную реакцию МИД Белоруссии.

Евросоюз, США и их сателлиты считают прошедшие в 2020 году президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Они ввели санкции против официального Минска, в которых участвует и Украина.

Комментируя присоединение официального Киева к режиму санкций, Лукашенко снова обрушился на украинского лидера, заявив: «Эти виляния вашего президента Зеленского — это позорные подвякивания Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошёл. А ввели, махнули ‑ и он побежал следом. Это недостойная позиция, это унижение украинского народа как минимум».

Отметим, граждане Белоруссии четвёртый месяц выходят на массовые манифестации, требуя проведения новых честных президентских выборов. Они также требуют освобождения политзаключённых, прекращения массового полицейского террора и пыток, расследования и привлечения к ответственности виновных в таких деяниях силовиков и чиновников. Многие белорусские политбеженцы нашли убежище на Украине.

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