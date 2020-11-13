Милан, Италия, 13 ноября, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Третья волна коронавируса придет в Италию в феврале 2021 года, с таким прогнозом выступил в пятницу, 13 ноября, вирусолог миланского университета Фабрицио Прельяско.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Есть серьезная опасность, что с приближением Рождества власти решат «раздраматизировать» ситуацию и смягчить ограничения, как это происходило и летом 2020 года — в том числе и для того, чтобы достичь некоторых экономических успехов, отметил он.

Результатом будет очередная волна, возникновения которой страна никак не должна допустить, добавил Прельяско.

По данным на13ноября, в Италии умерли44 139человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на550(днем ранее — на636). Выздоровели399 238человек, за сутки этот показатель увеличился на11 480(днем ранее — на15 645). Число подтвержденных носителей выросло на40 902(днем ранее — на37 978), это самый высокий показатель за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 107 303.

В настоящее время заражены663 926человек (на28 872больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилосьв 55раз. За последний месяц число зараженных выросло в 7 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.