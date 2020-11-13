Минск, 13 ноября, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Белоруссия никогда не отворачивалась от России, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства «Хабар» (Казахстан) Ерлан Бекхожин, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, 13 ноября 2020 года

Лукашенко «Никогда Беларусь не отворачивалась от России».

Он добавил, что есть люди, которым «невыгодно, что у России есть такая страна», как Белоруссия. По словам Лукашенко, «либеральная часть» России не довольна им и считает его «диктатором».

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Также Лукашенко заявил, что его не удивишь западными санкциями, под которыми он пробыл «очень много лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС, а затем и Канада ввели санкции против Лукашенко за «насилие» в поствыборный период и за «несправедливые» президентские выборы.