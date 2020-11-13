Рим, 13 ноября, 2020, 20:12 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 13ноября, в Италии умерли44 139человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на550(днем ранее — на636), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

(сс) Alberto Giuliani Врач в коридоре инфекционной больницы в Италии

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Выздоровели399 238человек, за сутки этот показатель увеличился на11 480(днем ранее — на15 645).

Число подтвержденных носителей выросло на40 902(днем ранее — на37 978), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 107 303. В настоящее время заражены663 926человек (на28 872больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилосьв 55раз. За последний месяц число зараженных выросло в 7 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.