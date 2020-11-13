Москва, 13 ноября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Российская группировка завершила развертывание своих постов в южной зоне Нагорного Карабаха и начинает размещение подразделений в северных районах, сообщил 13 ноября министр обороны Сергей Шойгу в ходе видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

По его словам, в зоне ответственности «Север» будут организованы еще восемь постов миротворцев.

«Сегодня мы завершаем развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг». Еще одно подразделение миротворцев будет дислоцироваться на севере Нагорного Карабаха. Завтра планируется размещение еще восьми постов в данной зоне», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, российский миротворческий контингент численностью около двух тыс. солдат и офицеров размещается в Карабахе для обеспечения режима прекращения огня и безопасности армянского населения.