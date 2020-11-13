Санкт-Петербург, 13 ноября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 75% от общего количества заболевших COVID-19 составляют люди активного трудоспособного возраста, от 30 до 49 лет. За эту неделю рост числа госпитализируемых по сравнению с прошедшей неделей составил 17%. Об этом 13 ноября сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках на Невском проспекте

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Напомним, за минувшие сутки в городе выявлено 1756 новых носителей коронавируса. На сегодняшний день в Петербурге свободны 17% коек для больных ковидом и внебольничными пневмониями.

По данным Роспотребнадзора, по доле заболевших коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения Петербург занимает 25-е место среди регионов России: 1435 человек на 100 тысяч населения.

Как подчеркивают в Смольном, сейчас власти региона решают задачи по развертыванию резервного коечного фонда, обеспечению лекарствами, транспортом, а также по созданию ситуационного центра при комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Читайте также: В Петербурге за сутки положили в больницы более 800 человек

«Сейчас комитет по здравоохранению прорабатывает возможности создания резерва коечного фонда и его оснащения кислородом. В ближайшее время будет закуплено 1800 концентратов», — отметили в аппарате вице-губернатора Елина.

Выделены средства на закупку планшетов для бригад скорой помощи, а также пульсоксиметров для поликлиник и реактивов для лабораторий. Идет работа по обеспечению дополнительным транспортом участковых врачей, а также медучреждений для перевозки до диагностических центров и обратно, не прибегая к услугам машин скорой помощи.

Читайте также: Петербург движется к критической точке по коронавирусу

Кадровый голод в городском здравоохранении утоляется за счет трудоустройства студентов высших и средних образовательных учреждений. Обсуждается вопрос привлечения волонтёров для работы в колл-центрах при медицинских учреждениях.

Наконец, близится к концу работа по созданию при комздраве Ситуационного центра, который будет взаимодействовать с медучреждениями в каждом районе города и выполнять работу по мониторингу и аналитике поступающих данных.