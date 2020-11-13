Москва, 13 ноября, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило открытый всероссийский творческий конкурс на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который пройдёт с 15 ноября 2020 года по 15 февраля 2021 года. Его задача — увековечить трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей, женщин и подростков, которые в сложных погодных и бытовых условиях создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

В РВИО отмечают, что в нашей стране достаточно много памятников военному подвигу, однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях.

Конкурс будет проходить в два этапа. Приём заявок конкурсных проектов начнётся 15 ноября 2020 и продлится до 10 февраля 2021 года. До 15 февраля состоится подведение итогов конкурса экспертной комиссией.

Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты организатора pm@rvio.org конкурсную заявку по указанной на сайте форме.

Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов, краеведов и учёных ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в начале Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи, которые должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу. В год 75-летия Великой Победы проект получил поддержку на правительственном уровне региона. 2021 год в Чувашии объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, он приурочен к 80-летию начала строительства. Проект поддержали и федеральные власти. 28 октября состоялся официальный старт мероприятий грядущего года.

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Сам мемориал будет возведён в Козловском районе на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово. В настоящее время проводится комплекс геологических и геодезических работ, комплекс планируется открыть в октябре 2021 года.

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