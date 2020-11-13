Москва, 13 ноября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Максимальное число новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Данные об этом 13 ноября приводит оперативный штаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки подтвердили заражение коронавирусом у 21 983 человек. При этом у четверти из них отсутствовали симптомы COVID-19.

Первое место по числу новых случаев заняла Москва. В столице зарегистрировано 5974 пациента с коронавирусом. На втором месте Санкт-Петербург — 1756 новых случаев. На третьем месте Подмосковье с 760 подтверждёнными случаями.