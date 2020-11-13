Москва, 13 ноября, 2020, 10:55 — ИА Регнум. Роскомнадзор рекомендовал российским средствам массовой информации размещать свои видеоматериалы на российских платформах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Видео удалено YouTube

«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая рекомендация связана с участившимися случаями применения со стороны YouTube блокировок, предупреждений и других ограничений в отношении материалов российской прессы. В ведомстве назвали такие шаги политикой влияния из-за рубежа на доступ жителей РФ к объективной информации.