Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 13 ноября, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Строительство очистных сооружений в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае начнётся в 2021 году. Решение о строительстве очистных сооружений ранее принял суд по иску природоохранного прокурора, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Краснодарского края.

(сс) Lagashev Абрау-Дюрсо

Как уточнили в прокуратуре, во исполнение решения суда по иску Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора администрацией Новороссийска на данный момент заключён контракт на реконструкцию систем водоотведения и строительство канализационных очистных сооружений в с. Абрау-Дюрсо. Стоимость работ — 528 млн рублей. Срок сдачи объекта — до апреля 2022 года.

Строительство очистных сооружений «существенно повлияет на состояние окружающей среды в с. Абрау-Дюрсо, реки Озерейка, Черного моря, а также земель лесного фонда».

Отметим, что очистным сооружениям, которые существуют в Абрау-Дюрсо, более 70 лет, ещё в 2012 году они были признаны полностью изношенными. Проект строительства новых очистных сооружений получил положительное заключение госэкспертизы в начале 2021 года. Проект предполагает строительство около 10 километров канализационного коллектора и собственно очистных сооружений на 3000 кубометров в сутки.